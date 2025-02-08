Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında enflasyon ve ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonla mücadelede mesafe kat edildiğini ve düşüş trendinin devam edeceğini belirtti.

"Enflasyon Düşüyor, Fiyat Artış Hızı Yavaşladı"

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadeleye yönelik, 'Biz enflasyonla ciddi bir biçimde mücadele ediyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Kolaycı bir çözüm yok. Bütün dünyada enflasyonla mücadele zaman alıyor' şeklinde konuştu

📌 Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, 2023 sonunda yüzde 65 olan enflasyonun 2024 yılında yüzde 24'e kadar düşeceğini öngördüklerini ifade etti.

🔹 "Enflasyonla mücadelede ilerleme kaydediyoruz. Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında bir yavaşlama var. Ocak ayında yıllık enflasyon 23 puan azaldı."

🔹 "Ocak ayı enflasyonu yüzde 5 olarak açıklandı. Bu rakam, son 4 yılın en düşük ocak ayı enflasyonudur ve Merkez Bankası'nın öngördüğü bandın içindedir."

"Enflasyondaki Artış Geçici Faktörlerden Kaynaklandı"

📌 Ocak ayındaki enflasyonun beklentilerin biraz üzerinde çıkmasının bazı geçici nedenlerden kaynaklandığını belirten Şimşek, şu detayları paylaştı:

🔸 TÜİK'in sepet ağırlıklarını değiştirmesinin 0.3 puanlık etki yarattığını,

🔸 Sağlık sektöründe uzun süredir yapılmayan muayene ücret artışının 0.6 puanlık enflasyon katkısı yaptığını,

🔸 Belediyelerin şebeke suyuna yaptığı zamların 0.4 puanlık bir artışa sebep olduğunu ifade etti.

📌 "Ancak bu gelişmeler enflasyonun ana eğilimini değiştirmedi. Yıl boyunca düşüş sürecek."

"Enflasyonu Önce %30'un Altına, Sonra Tek Haneye Çekeceğiz"