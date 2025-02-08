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Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayın programında, 'Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor. Fiyatlardaki artış hızı yavaşlıyor anlamına geliyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 22:26, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 22:34
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Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında enflasyon ve ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonla mücadelede mesafe kat edildiğini ve düşüş trendinin devam edeceğini belirtti.

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadeleye yönelik, 'Biz enflasyonla ciddi bir biçimde mücadele ediyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Kolaycı bir çözüm yok. Bütün dünyada enflasyonla mücadele zaman alıyor' şeklinde konuştu

"Enflasyon Düşüyor, Fiyat Artış Hızı Yavaşladı"

📌 Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, 2023 sonunda yüzde 65 olan enflasyonun 2024 yılında yüzde 24'e kadar düşeceğini öngördüklerini ifade etti.

🔹 "Enflasyonla mücadelede ilerleme kaydediyoruz. Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında bir yavaşlama var. Ocak ayında yıllık enflasyon 23 puan azaldı."

🔹 "Ocak ayı enflasyonu yüzde 5 olarak açıklandı. Bu rakam, son 4 yılın en düşük ocak ayı enflasyonudur ve Merkez Bankası'nın öngördüğü bandın içindedir."

"Enflasyondaki Artış Geçici Faktörlerden Kaynaklandı"

📌 Ocak ayındaki enflasyonun beklentilerin biraz üzerinde çıkmasının bazı geçici nedenlerden kaynaklandığını belirten Şimşek, şu detayları paylaştı:

  • 🔸 TÜİK'in sepet ağırlıklarını değiştirmesinin 0.3 puanlık etki yarattığını,
  • 🔸 Sağlık sektöründe uzun süredir yapılmayan muayene ücret artışının 0.6 puanlık enflasyon katkısı yaptığını,
  • 🔸 Belediyelerin şebeke suyuna yaptığı zamların 0.4 puanlık bir artışa sebep olduğunu ifade etti.

📌 "Ancak bu gelişmeler enflasyonun ana eğilimini değiştirmedi. Yıl boyunca düşüş sürecek."

"Enflasyonu Önce %30'un Altına, Sonra Tek Haneye Çekeceğiz"

  • 👉 "2024 yılı sonunda enflasyonu yüzde 24'ün altına indirmeyi, 2025'te ise tek hanelere yaklaşmayı hedefliyoruz."
  • 👉 "Hizmet sektöründeki enflasyon daha geç düşüyor. Kira ve eğitim gibi alanlarda fiyat artışları geçmiş enflasyona dayalı olduğu için yüksek kalabiliyor."
  • 📌 "Ancak uyguladığımız program kararlı bir şekilde devam edecek ve enflasyon kademeli olarak gerileyecek."

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