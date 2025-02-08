Beşiktaş'tan maç sonu göndermeli paylaşım
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-0 Beşiktaş kazandı. Maç sonunda siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yapıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 22:38, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 23:06
Siyah-Beyazlılar, galibiyetin ardından Sivasspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'a göndermede bulundu.
Beşiktaş, yaptığı paylaşımda "Cumartesi'leri severiz!" ifadelerini kullandı.
Birçok haber sitesinde, Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın, maç saatinin değişmesini istemediği haberleri yer almıştı.