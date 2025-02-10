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Yusuf Tekin noktayı koydu: Mülakattan dönüş yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatın süreceğini vurguladı, torpil iddiasına da açıklık getirdi: Çaycı alıyorsunuz, mülakat yapıyorsunuz. Ben vatandaşın çocuğunu emanet edeceğim, 'Mülakat yapma.' diyorsunuz, kusura bakmayın. Her aday mülakata kod numarasıyla giriyor, komisyondakiler kişi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmuyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 07:23, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 07:27
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Yusuf Tekin noktayı koydu: Mülakattan dönüş yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere mülakat eleştirilerine "36 aydan itibaren çocuğunuzu emanet ettiğiniz kişinin mülakatla alınması en doğru yöntem" şeklinde cevap verdi. "Gençlerle Baş Başa" programında soruları cevaplayan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının değişime en hızlı adapte olması gereken bakanlık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"BİLGİ BECERİYE DÖNÜŞMELİ"

Dünyada çocuklar artık bilgiyi edinmekte sıkıntı yaşamıyorlar, bilgiye ulaşabiliyorlar. Yani çocuğa okulda verilen bilgi gündelik hayatta beceriye dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? İhtiyaç duyduğumuz şey bu. Biz de bunu yaptık. Şimdi bize diyorlar ki 'Niye değiştiriyorsunuz?' Ben de diyorum ki 'Siz bu çocukların iyiliğini mi, kötülüğünü mü düşünüyorsunuz?' Bizim kitaplarımız hala çocuğa bir tanımı ezberletiyor, bir bilgiyi veriyor. Nerede kullanacağını, ne işine yarayacağını söylemeden bunları onlara vermek içinde yaşadığımız çağda doğru değil.

Bakan Tekin, eğitim süreci boyunca veli desteğinin önemli olduğuna ancak velilerin öğretmenlik yapmamaları gerektiğine dikkati çekti.

Bir başka öğrencinin de mülakatlarla ilgili yönelttiği soruya Bakan Tekin "36 aydan itibaren çocuğunuzu emanet ettiğiniz kişinin mülakatla alınması en doğru yöntem" karşılığını verdi.

"Mülakatlarda olası torpilin önüne nasıl geçileceğinin" sorulması üzerine Tekin, alacakları adayın 3 katı aday çağırdıklarını, bir kod numarasıyla mülakata gidildiğini, komisyondakilerin kişi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.

Mülakata karşı olduğunu söyleyenlere seslenen Tekin, şunları dile getirdi:

Siyasetçilere de söylüyorum, kendi partinize çaycı alıyorsunuz, mülakat yapıyorsunuz. Ben vatandaşın çocuğunu emanet edeceği öğretmen yetiştireceğim, bana 'mülakat yapma' diyorsunuz, kusura bakmayın. Ben dahil hiçbir kişi mülakatlara müdahale edemez.

"YÜKÜNÜZ HAFİFLEYECEK"

Devamsızlık affı gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Tekin, öğrencilerin okula gitmelerini istediklerini belirtti.

Ders saatlerinin uzunluğuna ilişkin yöneltilen eleştiriler konusunda da Tekin, müfredatın içeriğini 3'te 1 oranında hafiflettiklerini vurgulayarak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yerleştiğinde sizin haftalık yükünüz hafifleyecek" diye konuştu.

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