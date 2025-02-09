İntikam almak için hastaneden kaçtı

Olay, dün gece Çameli ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birlikte alkol alan S.A., B.Ö. ve A.Ö. isimli üç arkadaş arasında, bir süre sonra alkolünde etkisiyle tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan kavga, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Üç arkadaş arasında yaşanan arbedede S.A., B.Ö. ve A.Ö.'yü karın bölgelerinden bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılar farklı farklı yerlerde bulundu

Aldıkları bıçak darbeleriyle olay yerinden ayrılan yaralılardan B.Ö. pazaryerinde, A.Ö. ise kendi evine 50 metre kala sokakta kanlar içinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri bulundukları yerlerde yapılan yaralılar, ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan B.Ö. üniversitesi hastanesine, A.Ö. ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

İntikam için hastaneden kaçtı

Sağlık durumu iyi olan A.Ö., bıçaklı kavgada kendisini yarayan S.A.'dan intikam almak için tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine aranmaya başlanılan A.Ö., Serinhisar ilçesine yakalanarak gözaltına alındı.

Alacak verecek kavgasında iki arkadaşını yaralayan S.A.'nın ise sorgusunun devam ettiği, ifadesinde "Ben onları bıçaklamasam, onlar beni bıçaklayacaklardı" diyerek, kendisini savunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.