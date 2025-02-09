YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!

Ülkemizde yükseköğretime erişimi artırmak maksadıyla kurulan açık öğretim sistemi, 1980 sonrası program sayısı ve öğretim türleriyle çeşitlendirildi. Yükseköğretimdeki payı yüzde ellilerin üzerine çıktı, örgün öğretime alternatif oldu. 2020'de yapılan düzenleme ile dört dönem üst üste kayıt yenilemeyen pasif durumdaki yaklaşık iki milyon açık öğretim öğrencisinin kaydı silindi. 2021'de yüzde 54 olan açık öğretim payı yüzde 41'e kadar geriledi. Bunların yanı sıra 2024 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "sınavsız ikinci üniversite" kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı getirdi.

Bütün bu adımlara rağmen yükseköğretim sistemi içindeki açık öğretim payı hala OECD ülkelerinin oldukça üzerinde. YÖK, açık öğretimin hayat boyu öğrenme amacına hizmet edecek şekilde yapılandırılması ve yükseköğretim içindeki payının yüzde 20'lere çekilebilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli politikaları geliştirilmek için bir süredir çalışıyor. "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan YÖK Başkanı Erol Özvar da açık öğretim fakülteleriyle ilgili birtakım düzenlemeler için hazırlık yapıldığını belirtti. Özvar "Açık öğretim fakültelerini gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz. Açık öğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek" dedi.

Bu açıklamanın ardından ulaştığımız YÖK Başkanı Özvar "Biz Yükseköğretim Kurulu olarak, açık öğretimi örgün öğretimin alternatifi olarak değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Özellikle yetişkinlerin hayat boyu öğrenme kapsamında ortaya çıkan beceri açıklarını gidermeye yönelik bir eğitim modeli olarak yüksek öğretime katkı sunmasını önemsiyoruz. Son yıllarda YÖK'ün kontenjan düzenlemeleri sonucunda, açık öğretim öğrencilerinin profilleri önemli ölçüde değişti. Bugün itibariyle sayıları 3 milyona yaklaşan açık öğretim öğrencilerinin yüzde 70'e yakını ikinci üniversite kapsamında öğrenim görmekte. Bu da açık öğretimin hayat boyu öğrenme misyonunun öne çıktığını gösteriyor" vurgusunda bulundu.

MAHMUT ÖZAY