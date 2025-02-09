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Ak Parti'de çalışmalar son aşamada: Genel başkanvekilliği sayısı düşürülebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yürütülen tüzük değişikliği çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel başkanvekilliği sayısının düşürülmesi önerileri tartışılıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 08:15, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 08:13
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Ak Parti'de çalışmalar son aşamada: Genel başkanvekilliği sayısı düşürülebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tüzük değişikliği çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Parti birimleriyle yapılan istişarelerde, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve daha dinamik bir yönetim anlayışının benimsenmesi amaçlanıyor.

Genel Başkanvekilliği Sayısında Değişiklik Önerisi

Öne çıkan değişikliklerden biri, genel başkanvekilliği makamının 1'e düşürülmesi.

Parti içinden bazı yetkililer, tek genel başkanvekili sistemine geçilmesini önerirken, bazıları mevcut 2 genel başkanvekilliği uygulamasının korunması gerektiğini savunuyor.

Son Karar Erdoğan ve MYK'da

Parti yetkilileri, yapılacak değişikliklerin AK Parti'nin gelecekteki siyasi stratejilerine uygun şekilde belirleneceğini ifade ediyor.

Son karar, MYK ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri doğrultusunda verilecek.

RESUL EKREM ŞAHAN

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