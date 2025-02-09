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Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor

İstanbul ve Ankara'da site aidatlarına yüzde 150'ye varan zamlar yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetimleriyle ilgili yasal düzenlemeyi tamamlamak üzere.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 08:24, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 08:25
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Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor

İstanbul ve Ankara'daki bazı sitelerde aidatlara yüzde 150'ye varan zamlar yapılırken vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeleri bekliyor. Sona yaklaşılan yasal düzenlemeye göre, site yönetimini üstlenecek firmaların 'yetki belgesi' alması zorunlu hale getirilecek ve aidat zamları yakından izlenecek. Şirketlerin kurallara uymaması durumunda ceza uygulanacak.

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; Türkiye'de asgari ücrete yapılan artışın ardından, İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki site aidatlarına şubat ayı itibariyle büyük zamlar yansımaya başladı. Aidatların yüksekliği, birçok site sakinini ekonomik olarak olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, artan aidatlarla ilgili çözüm arayışına girerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetimlerini düzenlemeye yönelik kapsamlı mevzuat değişikliğinde sona geldi.

İSTANBUL ORTALAMASI 7 BİN LİRAYI AŞIYOR

Aidat ortalaması İstanbul genelinde 7 bin lirayı, Ankara genelinde ise bin 200 lirayı aştı. İstanbul'daki bazı lüks sitelerde aidatlar yüzde 150 oranında arttı. İstanbul'da Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Sarıyer gibi ilçelerde aidatlar en yüksek seviyelere ulaşırken, Silivri ve Çatalca gibi ilçelerde daha düşük oranlar görülüyor. Ankara'da ise zirve Çayyolu, Yaşamkent, İncek ve Çukurambar'da. Çayyolu'ndaki bazı sitelerde aidat miktarı 2 bin 340 lira oldu.

DÜZENLEMEDE SONA GELİNDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya yönelik üzerinde çalıştığı düzenlemeyi kısa bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyor. Yapılacak yasal düzenlemeye göre, site yönetimlerini üstlenecek firmaların "yetki belgesi" alması zorunlu hale gelecek. Bu belge, şirketlerin faaliyetlerini denetlemek ve şeffaflık sağlamak amacıyla getirilecek. Ayrıca, site aidatlarında haksız ve aşırı artışlar yapılmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Şirketlerin kurallara uymaması durumunda ise çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımlar arasında, faaliyetten men edilme gibi ciddi sonuçlar da bulunuyor. Bu adımlar, hem aidat artışlarını kontrol altına almayı hem de site yönetimlerinin daha profesyonel bir biçimde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

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