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Meteoroloji'den fırtına ve kar uyarası! Çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde soğuk hava koşullarının süreceğini belirterek kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 08:35, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 08:25
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Meteoroloji'den fırtına ve kar uyarası! Çığ tehlikesine dikkat

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Artvin, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunda aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışlar; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'da yağmur, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Rüzgar ve Sıcaklık Durumu

Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji'den Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:

Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmalı.

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