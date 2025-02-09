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Erdoğan'dan Asya çıkarması! Listede 3 ülke var

Türkiye, Yeniden Asya açılımıyla Asya ülkeleriyle ilişkilerine günden güne ivme kazandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerin ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayi de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 08:44, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 08:30
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Erdoğan'dan Asya çıkarması! Listede 3 ülke var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya olacak. Erdoğan'ın en son 2019'da ziyaret ettiği Malezya ile ilişkiler bu ziyaretten sonra hızlı bir yükseliş dönemine girdi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Malezya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için kurulan "Gazze Temas Grubu"nda Türkiye ile ortak hareket etti.

İki ülke savunma sanayinde de önemli işbirliklerine gidiyor. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlısı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı.

Geçtiğimiz yıl, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.

4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE

Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.

Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak.

İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın Asya turunda son durak Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.

TÜRKİYE TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'IN YANINDA

Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.

YENİDEN ASYA

Yeniden Asya girişimi, Asya'daki gelişmelerin yarattığı fırsat ve işbirliği potansiyelinden daha etkin biçimde yararlanmak için 2019 yılında açıklandı.

BETÜL USTA

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