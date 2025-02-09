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Akran dayanışması ile zorbalığa dur deniyor!

Küresel çapta bir problem haline gelen akran zorbalığına karşı örnek bir proje hayata geçirildi. Sakarya'da "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler, örnek davranışlara yönlendiriliyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 08:53, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 08:35
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Akran dayanışması ile zorbalığa dur deniyor!

Akran dayanışması projesi ile disiplin olayları azaldı Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler, örnek davranış modellerine yönlendiriliyor. Böylelikle akran zorbalığının eğitim hayatındaki olumsuz etkilerinin önüne geçiliyor. Çocukların birbirlerine fiziksel, duygusal ya da sosyal biçimde zarar verdiği, tekrar tekrar yaşanan saldırgan davranış biçimi 'akran zorbalığı' olarak tanımlanıyor. Okullarda sıkça karşılaşılan durumla ilgili Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünce örnek bir uygulama başlatıldı.

DİSİPLİN OLAYLARI AZALDI

Öğrenciler arasında akran dayanışması ve iş birliğinin yaygınlaştırılması, empati duygularının artırılarak aynı yaştaki çocuklar arasında hoşgörünün genişletilmesi amacıyla 'Akran Dayanışması' projesi oluşturuldu. Çalışma kapsamında, akran zorbalığıyla ilgili farkındalık kazandırmak, öğrencilerin birbirleriyle ilgili olumlu düşüncelerini ön plana çıkarmak için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mithat Şahin, akran zorbalığının okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde görülen problem olduğunu, buna karşı okuldaki eğitimcilerle birlikte "akran nezaketi" uyguladıklarını anlattı. Şahin, bir yıldır sürdürülen çalışmaya dair, "Özellikle bu seneki öğrencilerimizin davranışlarından son derece memnunum. Disiplin olayları aza indi. Çok az vaka görülüyor. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Projenin öğrenciler üzerinde büyük katkısı oldu" dedi.

BURCU ŞEN

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