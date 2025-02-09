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Bu 5 köyde yalnızca birer kişi yaşıyor

Türkiye'de nüfusun yüzde 6,6'sı belde ve köylerde ikamet ederken, 5 köyde sadece kayıtlı birer kişinin yaşadığı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 11:09, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 11:14
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Bu 5 köyde yalnızca birer kişi yaşıyor

Ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 7 bin 258 olarak kayıtlara geçti. Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde 93,4'e yükselirken, 30 büyükşehir dışındaki illerde yer alan belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü.

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,3 azalışla 5 milyon 657 bin 686 kişi olarak belirlendi.

- 57 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 57 olarak tespit edilirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı ise 480 olarak kayıtlara geçti.

Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar, 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti.

Burayı, 6 bin 144 kişiyle Adıyaman'ın merkez ilçesindeki İpekli, 5 bin 881 kişiyle Osmaniye'nin merkez ilçesindeki Dereobası, 5 bin 766 kişiyle Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende ve 5 bin 722 kişiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyleri takip etti.

- 5 köyde tek başına yaşam

TÜİK verileri, ülkedeki 5 köyde kayıtlı sadece birer kişinin yaşadığını ortaya koydu. Bu köyler, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ ve Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Çomakköy oldu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyü iki ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyü de üç kişilik nüfusuyla dikkati çekti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli ile Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyleri 4'er, Şırnak'ın merkez ilçesindeki Kemerli ve Cevizdüzü köyleri, Siirt'in Eruh ilçesindeki Narlıdere ve Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Topalhasan köyleri de 5'er kişinin yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçti.

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