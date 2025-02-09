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Ömer Çelik'ten, Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 12:43, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 12:45
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Ömer Çelik'ten, Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na saldırdığını belirtti.

"Sayın Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza, siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz" düşüncesini dile getiren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var; Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir.

Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Sayın Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, 'minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker' dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır. Sayın Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmesi ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcaması gerektiğini belirterek, "Sayın Özel ilk olarak kendinden önceki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de 'eş genel başkan' gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır." görüşünü paylaştı.

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