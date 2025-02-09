Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı
Okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı
RTÜK'ten haber bültenlerine 'şiddet ve tarafsızlık' uyarısı
RTÜK'ten haber bültenlerine 'şiddet ve tarafsızlık' uyarısı
Kapalıçarşı'daki kara para vurgunu iddiası! 10 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kara para vurgunu iddiası! 10 tutuklama
Demiryolu emniyet yönetim sistemi esasları belli oldu
Demiryolu emniyet yönetim sistemi esasları belli oldu
Kirada yaşayan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu
Kirada yaşayan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu
Togg yıla lider başladı
Togg yıla lider başladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültelerine girişte yeni başarı kriterinin belirlendiğini duyurdu. Tunç, hukuk eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik yapılan düzenlemelerin devam ettiğini belirterek, "Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 13:38, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 13:41
Yazdır
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması yükseltildi. ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle, artık hukuk fakültelerini yalnızca ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

İkinci Öğretim ve Dikey Geçiş Kaldırılmıştı

Bakan Tunç, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve dikey geçişin sonlandırılmasının ardından başarı sıralamasının yükseltilmesiyle hukuk eğitiminde kaliteyi daha da artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Daha Donanımlı Hukukçular Yetişecek"

Hukuk fakültelerinin, yargının insan kaynağını yetiştirdiğini belirten Tunç, alınan bu kararın eğitim kalitesini yukarılara taşıyacağına inandığını ifade etti. Tunç, geleceğin hukukçularına başarılar dileyerek, "Hakim, savcı ve avukatlarımızın daha donanımlı olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber