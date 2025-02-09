Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması yükseltildi. ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle, artık hukuk fakültelerini yalnızca ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

İkinci Öğretim ve Dikey Geçiş Kaldırılmıştı

Bakan Tunç, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve dikey geçişin sonlandırılmasının ardından başarı sıralamasının yükseltilmesiyle hukuk eğitiminde kaliteyi daha da artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Daha Donanımlı Hukukçular Yetişecek"

Hukuk fakültelerinin, yargının insan kaynağını yetiştirdiğini belirten Tunç, alınan bu kararın eğitim kalitesini yukarılara taşıyacağına inandığını ifade etti. Tunç, geleceğin hukukçularına başarılar dileyerek, "Hakim, savcı ve avukatlarımızın daha donanımlı olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.