Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültelerine girişte yeni başarı kriterinin belirlendiğini duyurdu. Tunç, hukuk eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik yapılan düzenlemelerin devam ettiğini belirterek, "Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür" dedi.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması yükseltildi. ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle, artık hukuk fakültelerini yalnızca ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.
İkinci Öğretim ve Dikey Geçiş Kaldırılmıştı
Bakan Tunç, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve dikey geçişin sonlandırılmasının ardından başarı sıralamasının yükseltilmesiyle hukuk eğitiminde kaliteyi daha da artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
"Daha Donanımlı Hukukçular Yetişecek"
Hukuk fakültelerinin, yargının insan kaynağını yetiştirdiğini belirten Tunç, alınan bu kararın eğitim kalitesini yukarılara taşıyacağına inandığını ifade etti. Tunç, geleceğin hukukçularına başarılar dileyerek, "Hakim, savcı ve avukatlarımızın daha donanımlı olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun.Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 9, 2025
Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür.
Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın.