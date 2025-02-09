Kuzey Irak'ta kalp krizi geçiren güvenlik korucusuna veda

Kuzey Irak sınırında devam eden Pençe Kilit operasyonunda görev alan güvenlik korucusu Hamza Ayaz (45) geçirdiği kalp krizi sonrası helikopterle kaldırıldığı Çukurca'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayaz için Şırnak'ta yapılan tören sonrası cenazesi Mardin'e getirildi. Mardin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan tören sonrası Sümer Mahallesi'nde gözyaşları ve dualar arasında defnedildi.

Cenazeye, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.