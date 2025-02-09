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Siber saldırılara geçit yok! Ocak'ta 1 milyar erişim engellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) tarafından 2025 yılının ocak ayında, ülkedeki 1,5 milyon IP adresine yönelik 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteğinin engellendiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 14:17, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 15:27
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Siber saldırılara geçit yok! Ocak'ta 1 milyar erişim engellendi

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, merkezin ulusal güvenliği sağlama noktasında kritik bir görev üstlendiğini belirtti.

7 Gün 24 Saat Siber Güvenlik Takibi

USOM'un koordinasyonunda SOME ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

  • 2 bin 324 SOME ekibi ve 8 bin 9 uzman personel ile Türkiye'nin siber sahası korunuyor.
  • 17 milyon IP adresine anlık taramalar yapılarak güvenlik açıkları tespit ediliyor.
  • 2025'in ilk ayında 1165 güvenlik açığı, bugüne kadar ise toplam 78 bin 558 siber güvenlik açığı belirlenerek ilgili kurumlar bilgilendirildi.
  • 2013'ten bu yana toplam 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısı engellendi.

Yerli ve Milli Siber Güvenlik Projeleri

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli yazılımların siber güvenlik alanında önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Avcı", "Azad" ve "Kasırga" projeleriyle ulusal siber güvenliğin güçlendirildiğini ifade etti.

Kasırga Projesi kapsamında:

  • Haftalık 131 tarama gerçekleştiriliyor.
  • 286 farklı port ve 918 farklı zafiyet taranarak güvenlik açıkları tespit ediliyor.

Oltalama Saldırılarına Karşı Yapay Zeka Desteği

Ocak ayında USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisi sayesinde:

  • 991 oltalama saldırısı gerçekleştiren alan adına erişim engellendi.
  • 5 bin 869 oltalama saldırısı önlendi.
  • 838 bin 112 kritik web sitesi 7 saat içinde zafiyetlere karşı tarandı.

Uraloğlu, siber güvenliğin ulusal güvenlik için kritik bir alan olduğuna dikkat çekerek, USOM ve SOME ekiplerinin tehditlere karşı mücadelesinin aralıksız süreceğini belirtti.

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