Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yönteminin benimsenmesinin ardından dikkatler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. PM toplantısında ön seçim yönergesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması bekleniyor. Bu toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Ön Seçim Süreci ve Aday Belirleme

Görüşmede ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin ele alındığı düşünülüyor. Görüşmenin yeri basına duyurulmadı.

"Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız"

diyen Özgür Özel, PM öncesi İmamoğlu ve Yavaş'la bir araya geleceğini açıkladı. Özel, "Yarın Ekrem Bey de Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan ile de görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş, oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın, Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Özel ve Yavaş'ın Görüşmesi

Özgür Özel, hafta başında Mansur Yavaş ile baş başa 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Yavaş yaptığı açıklamalarda, ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğunu ifade etmişti.

PM'de Yol Haritası Belirlenecek

PM toplantısında ön seçimin yol haritası belirlenecek. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre:

Yaklaşık 1 milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

Aday olabilmek için belirli bir oranda imza toplama şartı olacak.

Mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak.

30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması bekleniyor.

PM'de tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.