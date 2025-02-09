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AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi

Ege Denizi günlerdir beşik gibi sallanırken, AFAD'dan depremleri tetikleyen Yunan Adası Santorini'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Ege Denizi'ndeki tehdidi değerlendiren AFAD, afetin etkilerinin Türkiye'ye kadar da ulaşabileceği açıkladı. Bölgedeki hareketin 4 kurum ve çok sayıda bilim adamı tarafından takip edildiğini bildiren AFAD, 3 şehre de mobil siren sevk edildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 15:14, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 15:14
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AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi

Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı düzenleyen AFAD, son günlerde Ege'De gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskleri masaya yatırdı.

Toplantı sonrası açıklama yapan AFAD, bölgede olabilecek büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlamanın Türkiye'ye etkilerinin MTA, Meteoroloji, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiğini duyurdu.

En yakın deprem Türkiye'ye 140 kilometre mesafede

AFAD'dan yapılan açıklamada depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdiği ve derinliklerinin 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değiştiği ifade edildi.

Bölgede gerçekleşen en yakın depremin Türkiye'ye 140 kilometre mesafede yaşandığını bildiren AFAD, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Depremler Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası'nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaşmaktadır. Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleşmiştir. Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Tsunami ülkemize kadar ulaşabilir

Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmaktadır. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır. Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgar ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir."

Sistemik aktivite 4 kurum tarafından takip ediliyor

Açıklamada, sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

3 şehre mobil siren sistemi

İzmir, Aydın ve Muğla'ya, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildiğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunduruldu, İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılabilecek."

Günlük rapor hazırlanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce olası bir volkanik hareketlilik durumunda çıkabilecek volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını ve hareket yönünü analiz etmek için günlük rapor hazırlandığı aktarılan açıklamada, aynı zamanda bölgedeki AFAD İl ve Birlik Müdürlüklerince hazırlıklar yapıldığı ve bölgedeki destek illerin hazır halde bekletildiği belirtildi.

Açıklamada, 10 Şubat'tan itibaren AFAD, MTA, Meteoroloji, Kandilli Rasathanesi ve bilim insanlarından oluşan bir heyetin, Muğla, Aydın ve İzmir'de bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceği duyuruldu.

Yunanistan'daki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel anlamda bilgi alışverişi yapıldığı belirtilen açıklamada, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Danışma Kurulu, bilim insanları ve araştırmacıların sismik aktiviteyi, deprem, volkanizma ve tsunami tehlikeleri açısından AFAD ile koordineli şekilde takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların izlenmesi istendi.

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