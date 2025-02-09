Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında yok
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 38. dakikasında Yılmaz, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 15:37, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 15:40
Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Fenerbahçe Maçında Yok
Burak Yılmaz'ın Kırmızı Kart Görmesi
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında top oyun alanından çıkmadan müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü.
Yılmaz'ın Tribüne Gönderilmesi
38. dakikada kart gören ve tribüne gönderilen Yılmaz, Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak.