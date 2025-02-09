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22 yaşındaki kadın önce taksi sonra dolmuş şoförü oldu

Sakarya'da yaşayan Hilal Serap Alemdar, çocukluk hayali olan araba kullanma tutkusunu dolmuş şoförlüğü yaparak gerçekleştiriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 15:47, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 15:49
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22 yaşındaki kadın önce taksi sonra dolmuş şoförü oldu

Sakarya'da yaşayan 22 yaşındaki Hilal Serap Alemdar, çocuk yaşta başlayan araba sevgisiyle ehliyetini aldıktan sonra önce şoförlüğü yaptı, şimdi ise dolmuş şoförlüğü yapıyor. Çocuk yaşta başlayan araba sevdası kariyerine yeni bir yön veren Alemdar, sabahın ilk ışıklarında direksiyon başına geçiyor. Şoförlüğüyle adeta erkeklere taş çıkartan Alemdar, sempatik tavırlarıyla müşterilerden beğeni alıyor. Kadının her alanda iş yapabileceğini gösteren Alemdar, hemcinslerine de örnek oluyor.

Hilal Serap Alemdar'ın Şoförlük Serüveni

Ehliyetini aldıktan sonra 19 yaşında taksicilikle başladığı şoförlük serüvenini anlatan Hilal Serap Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"Küçüklükten gelen bir araba sevgisi var, araba kullanmayı çok seviyorum. Sürekli araba kullanabileceğim bir işi tercih etmek istedim. Sonrasında dolmuş şoförü oldum. Bu mesleği yaparken hiçbir zorluk yaşamadım. Mesleğe başlamadan önce ön yargıyla yaklaşanlar oldu. Ama ben bunların hiçbirini duymadım. Daha çok hayallerimin peşimden koştum.''


''Benim şoför olduğumu gören insanlardan olumlu tepkiler de alıyorum olumsuz tepkiler de alıyorum. Olumsuz tepkileri duymamaya çalışıyorum. Olumlu tepkiler de benim işimi daha da aşkla yapmamı sağlıyor.''


Kadınların Şoförlük Mesleğindeki Yeri

Şoförlük mesleğini tüm kadınlar tarafından yapılabileceğini belirten Alemdar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mesleğimin sevmediğim bir yönü yok. Sevdiğim yönleri ise sürekli insanların içinde ve insanlarla iletişim halinde olmak. Neticede yolcuya hizmet yapıyoruz. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Kadın yolcuların araca bindiğinde daha mutlu ve güvende hissederek bindiğini görüyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor.''


''Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Tabi şaşıranlar veya tepki gösterenler oluyor. Bir kadının dolmuşta çalışması alışılmışın dışında olan bir durum garip karşılanabiliyor ama biz istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben şu an yanımda kadın bir şoför arkadaşım olsun isterim. Ben kadınlara önyargılı yaklaşılmamasını istiyorum. Kadınlar istediği zaman, istediği her şeyi yapabilirler. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz de hep beraber başaracağız.


'Ben yapabilir miyim?' diye düşünmesinler, yapabilirler. Ben de ilk başta 'Yapabilir miyim?' diye düşündüm. Ama sonrasında yapılabileceğini gördüm. Kadınlarımız korkuyor, cesaret edemiyorlar ama cesaret edemeyecek hiçbir durum yok.''


Durağın Başkanı Emre Güllep'in Görüşleri


''25 YILDAN BERİ BU MESLEĞİN İÇİNDEYİM''

Durağın başkanı Emre Güllep ise Hilal Serap Alemdar hakkında şunları söyledi:

"Hilal arkadaşımız, bize başvuru yaptı ve biz de 'Yapabilir mi?' diye düşündük. Ben 25 yıldan beri bu mesleğin içindeyim, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. Ancak 'Denemekte bir yarar vardır' diyerek başladık ve bir buçuk aydan beri memnuniyetimiz hat safhada. Biz Hilal kardeşimizden çok memnunuz, çalışmak isteyenler için burada iş imkanı var. Bütün kadın arkadaşları davet ediyoruz. Hilal kardeşimiz gibi işine sahip olan herkes benimle görüşebilir.''


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