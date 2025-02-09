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Diyarbakır'da yangın: 9'u çocuk 12 kişi etkilendi

Diyarbakır Bağlar'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 9'u çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 16:11, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 16:13
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Diyarbakır'da yangın: 9'u çocuk 12 kişi etkilendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 9'u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Çıkan Yangının Detayları

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 259'uncu sokakta bulunan 5 katlı Demirtan Apartmanı'nın zemin katında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın Sonrası Durum

Yangında, binadaki 9'u çocuk 12 kişi yoğun şekilde dumandan etkilendi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, dumana maruz kalan 9'u çocuk 12 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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