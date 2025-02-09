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AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı

AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifası, partinin sosyal medya hesabından duyuruldu. Boykot kararıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 16:07, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 16:33
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından, partinin Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifasının alındığı duyuruldu. AK Parti İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.

AK Parti'den Boykot Kararı

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."


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