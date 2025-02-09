AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından, partinin Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifasının alındığı duyuruldu. AK Parti İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.

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