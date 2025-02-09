Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığına aday oldu

Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Adaylığını AçıkladıDemokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını duyurdu.

Türkiye'nin Sorunlarına Dikkat Çekti

Uysal, adaylığını açıklarken Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, Demokrat Parti'nin köklü geçmişine vurgu yaptı.

"Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım"

Ülkenin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adaletli bir yönetim anlayışına olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Uysal, "Türkiye'nin Demokrat Parti'nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.