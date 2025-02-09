Kızılelma PT-3 motor testi tamamlandı
Türkiye'nin milli gururu Bayraktar Kızılelma, radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme özellikleriyle test aşamalarını başarıyla sürdürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 16:56, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 16:58
Bayraktar Kızılelma, motor testini geçtiBaykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bayraktar Kızılelma'nın Özellikleri ve Testleri
Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri devam ediyor.
Bayraktar #KIZILELMA PT-3 ️🚀🍎Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 9, 2025
🛫 Motor Çalıştırma Testi
🛫 Engine Run Test #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/q2rxLKj8JK