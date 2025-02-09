Kızılelma PT-3 motor testi tamamlandı

Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma 'nın testleri devam ediyor.

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