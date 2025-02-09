Kızılelma PT-3 motor testi tamamlandı

Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığına aday oldu
Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığına aday oldu
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Kızılelma PT-3 motor testi tamamlandı

Türkiye'nin milli gururu Bayraktar Kızılelma, radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme özellikleriyle test aşamalarını başarıyla sürdürüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 16:56, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 16:58
Yazdır
Kızılelma PT-3 motor testi tamamlandı

Bayraktar Kızılelma, motor testini geçtiBaykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bayraktar Kızılelma'nın Özellikleri ve Testleri

Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber