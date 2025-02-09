Çanakkale Valiliği'nden yürüyüş açıklaması

Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığına aday oldu
Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığına aday oldu
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Çanakkale Valiliği'nden yürüyüş açıklaması

Çanakkale Valiliği, Mudanya'ya planlanan yürüyüşe kanuna uygun başvuru yapılmadığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 17:17, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 17:18
Yazdır
Çanakkale Valiliği'nden yürüyüş açıklaması

Çanakkale Valiliği, Çanakkale'den Mudanya'ya yapılmak istenen yürüyüşe ilişkin kanuna uygun bir müracaat yapılmadığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında "Çanakkale'de yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı", "Şehitliklere alınmadı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Valiliğe 31 Ocak 2025'te sunulan dilekçede Çanakkale'den Mudanya'ya yapılacağı belirtilen yürüyüş güzergahının

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında Valilik makamının 2 Ocak 2025 tarih ve 91763 sayılı oluru ile ilan edilen yürüyüş güzergahları dışında olduğunun tespit edildiği"

belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yürüyüş Başvurusu ve İzin Süreci


  • İlgili mevzuat doğrultusunda başvurudaki güzergahta yürüyüşe izin verilemeyeceği,
  • Valilikçe ilan edilen yürüyüş güzergahları için başvuruda bulunulması halinde başvurunun değerlendirileceği,
  • 3 Şubat 2025 tarihli yazımız ile ilgililere bildirilmiştir.

Öte yandan başvuru sahipleri, 4 Şubat'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etmiş ve bölgeden ayrılmışlardır. Sonuç olarak kanuna uygun bir müracaat yapılmadığı ve şehitlikler ziyaret edildiği halde gerçeğe aykırı paylaşımlarda bulunulması, ortak milli ve manevi değerlerimizin kötü niyetli istismarından öte bir anlam taşımamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber