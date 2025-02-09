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Türkiye'nin dolar zengini illeri!

İstanbul, döviz işlemlerinde lider konumunu korurken, Türkiye genelinde sadece 3 şehir döviz sattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki döviz zenginlerini açıkladı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 17:35, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 17:37
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Türkiye'nin dolar zengini illeri!

Ekonomide uygulanan politikalar Türk Lirası'na ilgiyi artırırken Kur Korumalı Mevduat (KKM) çıkışları da 1 trilyon TL'nin altına geriledi. Ancak Türkiye'de sadece 3 şehir dışında diğer iller döviz biriktirmeye devam etti.

En Fazla Döviz İstanbul'da

CNBC-e'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk veri tabanındaki döviz mevduatı verilerinden düzenlediği habere göre, Türkiye'nin finans merkezi olan İstanbul, döviz işlemlerinde de ülkenin liderliğini sürdürüyor.BDDK verilerine göre, İstanbul'da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik toplam döviz mevduatı bulunuyor. İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı 2024'te 164 bin TL. 2023'te bu rakam 15 bin 324 TL iken son 1 yıldaki artış yüzde 5.59.Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari'de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL şeklinde. Bu alanda Hakkari'nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 971 TL ile Şırnak geliyor.

  • İstanbul'un ardından toplam döviz mevduatı bulunduran diğer şehirler:
    • 765 milyar 795 milyon 325 bin ile Ankara
    • 289 milyar 820 milyon 502 bin ile İzmir
    • 202 milyar 925 milyon 246 bin ile Antalya


En Fazla Döviz Alan İl

Türkiye genelinde son 1 yılda kişi başına düşen döviz mevduatı tutarını en fazla artıran il ise Batman. Batman'da toplam 9 milyon 640 bin liralık mevduat bulunurken, son 1 yıldaki artış oranı yüzde 50.41. İkinci sırada yer alan Ardahan'ın ardından ise yüzde 44,09 ile üçüncü olarak Bilecik bulunuyor.Bilecik'teki toplam döviz mevduatı 5 milyon 873 bin 492 lira.

Sadece 3 Şehir Döviz Sattı

Türkiye'de döviz mevduatlarıyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre, en az döviz mevduatına sahip il Ardahan oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayandırılan istatistiklere göre, Ardahan'daki toplam döviz mevduatı 1 milyon 137 bin 251 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, ülke genelinde en düşük seviyeyi temsil ediyor.Ancak dikkat çeken bir diğer veri ise Ardahan'ın kişi başına düşen döviz mevduatı tutarını son bir yılda en çok artıran iller arasında yer alması.Yüzde 58,77'lik artış oranıyla Ardahan, bu alanda Türkiye genelinde ikinci sıraya yerleşti.

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