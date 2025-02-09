Meslektaşının burnunu kıran doktor tahliye oldu

Bursa'da İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında yaşanan olayda, otomobilini parktan çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Ferhat D. ile Dahiliye Uzmanı Zeki Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle meslektaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Burnunu Kırdı

Kavgada Ferhat D., yumrukla Zeki Y.'nin burnunu kırdı. Ferhat D.'nin ise kolunda ve dudağında şişlik oluştu.

Ekipler Ayırdı

Kavgayı hastanede görevli olan polis ekipleri ayırdı. Doktorlar, görevli oldukları hastanedeki tedavinin ardından birbirinden şikayetçi oldu.

Tutuklandı

İfadeleri alınan doktorlardan Ferhat D., tutuklandı.

Tahliye Edildi

Avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine Ferhat D., 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması' gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.