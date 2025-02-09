Meslektaşının burnunu kıran doktor tahliye oldu
Bursa'da iki doktor otoparkta kavga etti, biri tutuklandı diğeri ise şikayetçi oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 17:55, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 17:57
Bursa'da İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında yaşanan olayda, otomobilini parktan çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Ferhat D. ile Dahiliye Uzmanı Zeki Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışma Kavgaya Dönüştü
Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle meslektaşlar arasında gerginlik yaşandı.
Burnunu Kırdı
Kavgada Ferhat D., yumrukla Zeki Y.'nin burnunu kırdı. Ferhat D.'nin ise kolunda ve dudağında şişlik oluştu.
Ekipler Ayırdı
Kavgayı hastanede görevli olan polis ekipleri ayırdı. Doktorlar, görevli oldukları hastanedeki tedavinin ardından birbirinden şikayetçi oldu.
Tutuklandı
İfadeleri alınan doktorlardan Ferhat D., tutuklandı.
Tahliye Edildi
Avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine Ferhat D., 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması' gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.