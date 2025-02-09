RTÜK Başkanı Şahin: Yetkimizi kanundan alıyoruz

Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığına aday oldu
Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığına aday oldu
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

RTÜK Başkanı Şahin: Yetkimizi kanundan alıyoruz

Ebubekir Şahin, RTÜK'ün sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun verdiği yetkiyle görevini yerine getirdiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 17:58, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 18:00
Yazdır
RTÜK Başkanı Şahin: Yetkimizi kanundan alıyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. Şahin, sosyal medya hesabından paylaşımında, önceki gün yaptıkları haber bültenlerinde "şiddet ve tarafsızlık" uyarılarının "basına sansür" olarak algılandığına işaret ederek, "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar." değerlendirmesini yaptı.

Anayasanın Basın Hürriyeti ve 6112 Sayılı Kanun

Anayasanın, basın hürriyetini güvence altına aldığını ancak sonsuz bir hürriyet vermediğini vurgulayan Şahin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yayıncı kuruluşların uyması gereken kuralların ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların net bir şekilde anlatıldığının altını çizdi.

RTÜK'ün Görev Anlayışı ve Yaptırımlar

Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber