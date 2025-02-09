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Soğuk hava Trabzon'da balık fiyatlarını artırdı

Trabzon'da soğuk hava balık fiyatlarını etkiliyor. Balıkçıların denize çıkamaması, tezgahlarda fiyatların yükselmesine yol açtı.

Haber Giriş : 09 Şubat 2025 18:19, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 18:21
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Soğuk hava Trabzon'da balık fiyatlarını artırdı

Hava soğudu, balık fiyatları yükseldi

Trabzon'da Hava Şartları Balık Fiyatlarını Etkiliyor

Trabzon'da yağışlı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki balık fiyatlarının artmasına neden oldu. Balıkçılar da vatandaşın balığa talebinin az olduğunu dile getirdi.

  • Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde tezgahlarda, istavritin ve mezgitin kilogramı 150 TL, somonun 250 TL, çinekopun 350 TL, levreğin 300 ila 350 TL, hamsinin 150 TL'den, palamudun tanesi ise 175 TL'den tüketiciyle buluşuyor.


Balıkçı Onur Örseloğlu'nun Görüşleri

Balıkçı Onur Örseloğlu, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını söyledi.Sıcaklıkların bir miktar artmasının avlanmayı da olumlu etkileyebileceğini aktaran Örseloğlu,

Vatandaşımızın yeniden uygun fiyatlardan beslenecek olduğu gıda maddesi balık. Biz artık havaların düzelmesini bekliyoruz. Hem vatandaş kazansın hem biz kazanalım.

dedi.Örseloğlu, Trabzon'da balığa ilginin genel olarak iyi olduğunu vurgulayarak

Trabzon insanı yine balıktan vazgeçmiyor. 2 kilogram alacak olan yine gelip 1,5 kilogram alıyor. Balık çeşitlerinde de sıkıntı yok. Biraz fiyatlarda oynama oluyor o da bizim elimizde değil.

diye konuştu.

Balığa Talep Az

Balıkçı Emin Avcı ise balığa olan talebin bugünlerde az olduğunu belirterek,

Hava muhalefetinden dolayı balık çok az geliyor. Yetiştirme balıkları somon, levrek koyuyoruz tezgahımıza. Balık çok az geldiği için fiyatlarda buna göre pahalı oluyor.

ifadesini kullandı.Vatandaş Yaşar Keleş de somon balığını tercih ettiğini dile getirerek,

Balıklar pahalı ama yapacak bir şey yok. Arada sırada alıyoruz. Fiyatlara bakıldığında önceden pazar günleri burası doluydu.

dedi.

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