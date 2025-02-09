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Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Alanya'da da devam ediyor

Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini altı maça çıkardı. Goller Szymanski ve Talisca'dan geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 18:26, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 18:27
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Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Alanya'da da devam ediyor

Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ilk yarıda Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'dan geldi. Ligde galibiyet serisi yakalayan Jose Mourinho'nun öğrencileri Alanya'da da kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin Galibiyet Serisi


  • Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor mücadelelerinde hanesine 3'er puan yazdırdı.
  • Ligde puanını 54'e yükselen sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.


Talisca'dan Ligde İlk Gol

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında atan Brezilyalı futbolcu, ligde de Alanyaspor'a karşı fileleri havalandırdı. Talisca, 42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in ortasına iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. Başarılı hücum oyuncusu 19 Mayıs 2018'den sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Szymanski Cezalı Duruma Düştü

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, karşılaşmanın son anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında sarı kart gören Szymanski, bugün de sarı kart görerek 4. sarı kartına ulaştı. Szymanski, gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor karşısında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, Süper Lig'de 2. golüne ulaştı.

9. Kez Kaleyi Gole Kapattı

Bu sezon ligde 6. kez forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor'a geçit vermedi. Sarı-lacivertliler bu sezon 9 maçını gol yemeden tamamladı.

Çağlar Söyüncü Devam Edemedi

Erzurumspor FK karşılaşmasında 3 stoper oyuncusu sakatlanan Fenerbahçe'de bugün de bir başka stoperi Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. Mücadelenin 9. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Çağlar, maça devam edemedi. Çağlar, 12. dakikada yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı.

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