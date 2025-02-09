Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosunun internet sitesinde yer alan cumhuriyet savcısıyla ilgili açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başsavcılıktan Yapılan Açıklama

Olay günü İzmir Barosuna kayıtlı olduğunu beyan eden bir avukatın, cezaevi idaresiyle görevli cumhuriyet savcısına başvurduğu ve müvekkili olduğunu iddia ettiği hükümlünün sağlık durumuna ilişkin belgelerin kendisine verilmesini talep ettiği açıklandı.

Cumhuriyet savcısı, avukatın bu belgeleri almaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunmadığından talebin uygun görülmediğini belirtti.

Avukata, vekaletname ibraz etmesi halinde gereğinin yapılacağının bildirildiği kaydedildi.

Avukatın, aynı gün vekaletname ve yetki belgesi sunması üzerine talebin yerine getirildiği ifade edildi.

Açıklamada Yer Alan İfadeler





"Görevli cumhuriyet savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı, yersiz ve haksız bir ithamdır."

Cumhuriyet savcılarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini temel hak ve özgürlüklere, evrensel hukuk ilkelerine, mevzuata ve mesleki nezaket kurallarına azami hassasiyet göstererek icra etmeye devam edeceklerdir.