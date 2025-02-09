Evini kenevir serasına çevirmiş
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Çorlu ilçesinde T.A.'nın evine yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 18:56, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 18:57
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan takibe aldığı T.A.'nın Çorlu ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Bu operasyona Çorlu Yenice Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), sivil unsurlar ve uyuşturucu arama köpeği katıldı.
Operasyonun Detayları
Adreste yapılan aramada ele geçirilenler:
- 15 kök kenevir
- 9 kök hasat edilmiş kenevir
- 500 gram kubar esrar
- 1 gram kenevir tohumu
- 1 adet hassas terazi
Uyuşturucu Üretiminde Kullanılan Ekipmanlar
- 1 adet esrar öğütücü aparat
- 1 adet iklimlendirme çadırı
- 2 adet fan
- 1 adet vantilatör
- 2 metre havalandırma borusu
- 1 adet havalandırma motoru
- 1 adet termometre
- 2 adet 1x1 metre ebatında LED aydınlatma sistemi
- 3 litre sıvı bitki besleyici
- 5 litre pH düşürücü
- 1 adet zamanlayıcı
- 1 adet cep telefonu
Jandarmanın uyuşturucu arama köpeği ile evde yapılan detaylı inceleme sonucunda gizlenmiş bazı maddeler de tespit edilerek el konuldu. Şüpheli T.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.