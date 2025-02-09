KDK girişimiyle mahkumlara sürücü belgesi kolaylığı

Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümözlü, KDK'ya yaptığı başvuruda, sahip olduğu sürücü belgesini yenilemek istediğini ancak ilgili nüfus müdürlüğü tarafından şahsen müracaat edilmesi gerektiğinin bildirildiğini belirtti.Şahsen başvuru için götürülme talebini Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne ilettiğini ancak çözüm bulunamadığını bildiren hükümözlü, sürücü belgesini yenilemesine engel yasal herhangi bir neden bulunmadığını ifade ederek, talebinin kabul edilip gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

KDK'nın Girişimleri Sonrası Çözüm Bulundu

Başvuruyu inceleyen KDK, ceza infaz kurumlarında bulunan mahpusların eski tip sürücü belgelerini yaptırımla karşılaşmadan yenileyebilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yaptı.

Nüfus Müdürlüğü Mobil Ekipleri Devrede

KDK'nın yaptığı girişimler sonrası;

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasıyla nüfus müdürlüğü mobil ekipleri ile iletişime geçilecek.

Nüfus müdürlüğüne şahsen gidilmesine gerek kalmayacak.

Nufus müdürlüğü mobil ekiplerce ceza infaz kurumuna gelinerek 'mahkum kabul birimlerinde'

gerekli işlemler yapılacak.



