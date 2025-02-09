4 ilde okullar tatil edildi

Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.



Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kumru ve Ünye İlçelerinde Eğitime Ara Verilen Okullar





"Kumru ilçesi Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, ayrıca Ünye ilçesi, Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."





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Çanakkale'nin Çan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın eğitim öğretime devam edecek.

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Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerindeki taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.



Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların listesine "https://meb.ai/kwe9EI" adresinden ulaşılabilinecek.