Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu

Bölgede dört gündür etkisini sürdüren kar, Türkeli ilçesi Akçabük köyünde toprak kaymasına yol açtı. Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı yüksek gerilim hattı direkleri zarar gördü.

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