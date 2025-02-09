Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kar yağışı, Akçabük köyünde toprak kaymasına yol açarak köy yolunu ulaşıma kapadı ve bazı elektrik direklerini devirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 19:58, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 19:59
Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar Yağışı ve Toprak Kayması
Bölgede dört gündür etkisini sürdüren kar, Türkeli ilçesi Akçabük köyünde toprak kaymasına yol açtı. Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı yüksek gerilim hattı direkleri zarar gördü.
Yetkililerin Müdahalesi
Vatandaşların haber vermesi üzerine, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak temizlik çalışmasına başladı.