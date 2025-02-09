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Bebeğini sokağa bırakan anne adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde terk edilen 25 günlük bebeğin annesi olduğu belirlenen kadın gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 20:24, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 20:25
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Bebeğini sokağa bırakan anne adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen bir bebeği sokağa bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.

Bebeği Sokağa Bırakan Kadın Tespit Edildi

Dün saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi'nde sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin Sağlık Durumu İyi

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahade altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeği Annesi Bırakmış

Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede bir kadının bebeği bıraktığı tespit edildi.

  • Polisin çalışması sonucu kadın, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.
  • Emniyetteki sorgusunda bebeğin annesi olduğu ortaya çıkan kadın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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