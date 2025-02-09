Bebeğini sokağa bırakan anne adliyeye sevk edildi

Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede bir kadının bebeği bıraktığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahade altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen bir bebeği sokağa bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.

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