Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

"İki takım olarak TFF'ye başvuruda bulunalım"

Acun Ilıcalı, derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için Galatasaray'a çağrıda bulundu.

Acun Ilıcalı "Buradan hemen çağrıda bulunalım. Galatasaray'ın yabancı hakem konusundaki açıklamalarını takip ettik. Bu derbi dünyanın en ünlü yabancı hakemi tarafından yönetilsin. İki takım olarak TFF'ye başvuruda bulunalım." ifadelerini kullandı.





İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;





Çok çok mutluyuz. Çok önemli bir deplasmandı. Takımımız iyi başladı ve kontrollü oynadı. Ama yine bir parantez açmak zorundayım. Bu sene Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı. Net bir şekilde söyleyebilirim ki dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Taraftarımız bugün futbolcularımız kadar enerji harcadı.

Çok önemli bir deplasmandı. Takımımız iyi başladı ve kontrollü oynadı. Ama yine bir parantez açmak zorundayım. Bu sene Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı. Net bir şekilde söyleyebilirim ki dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Taraftarımız bugün futbolcularımız kadar enerji harcadı. Kadıköy'de geri dönüşlerimizde aktif rol oynadılar. Çok mutluyuz.





"1-1.5 aydır suçlamalara cevap vermek zorunda kalıyorum"

Ben son 1-1.5 aydır suçlamalara cevap vermek zorunda kalıyorum. Sonra deniliyor ki Galatasaray'la ilgili konuştu oluyor. Cevap hakkı kullanıyorum.Sayın İbrahim Hatipoğlu dün açıklamada bulundu, biliyorsunuz. Acun niye ceza almıyor, ben alıyorum diyor. Bu iddia da maalesef yanlış. Ben zaten ceza aldım biliyorsunuz. Trabzonspor maçı sonrasıydı. Daha üzücü tarafı da yine sayın İbrahim Hatipoğlu'nun yayına bağlanıp, ben böyle bir şey demedim demesi.İbrahim Hatipoğlu akşam yayına bağlanıp Acun Ilıcalı ile ilgili açıklama yapmadım dedi. Sezgin Gelmez'e sordum. 'Sen İbrahim Bey yalan mı söylüyorsun?' dedim. 'Evet yalan söylüyor' dedi. Bu tip konularda bir şey söyleyip geri çekilme, inkar etme iyi olmuyor.

"Transfer konusunda gözümüzü karartmıştık"

Transfer konusunda gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu, şampiyonluk için hepimiz kenetlendik ve herhalde ocak ayının Avrupa'da en iyisi biz olduk transfer konusunda. Ocak ayının transferde en iyi takımı bile olabiliriz.