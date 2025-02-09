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KYK bursları öğrencilere yetmiyor: Günlük 30 TL kalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KYK burs zamları, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Öğrenciler günlük 30 TL ile geçinmeye çalışıyor.

Haber Giriş : 09 Şubat 2025 20:34, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 20:35
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KYK bursları öğrencilere yetmiyor: Günlük 30 TL kalıyor

Aralık 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KYK kredi/bursları geçtiğimiz ay itibariyle 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.
Ancak öğrencilere verilen bursa yansıyan zam oranı, temel ihtiyaçlara dahi yetmiyor. 3 bin liralık KYK bursundan, yurt giderleri ve yemekhane giderleri çıkartılınca öğrencilerin eline neredeyse hiçbir şey kalmıyor.

KYK Bursuna Yapılan Zamlar Yeterli mi?

BirGün Gazetesi'nden Deniz Güngör'ün haberine göre KYK bursuna yapılan zamlar, öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Bursla geçinen bir öğrencinin barınma, gıda ve ulaşım masrafları çıkarılınca cebine aylık 902 TL kalıyor.

KYK Yurt Ücretlerindeki Artış

KYK yurtlarına Eylül 2024'te yapılan yüzde 50 oranındaki zamla birlikte yurtlardaki en düşük ücret 345 TL'den 517 TL'ye çıkarken en yüksek ücret ise 570 TL'den 855 TL'ye dayandı. Ekonomik krizin karşısında barınma sorunu derinleşen üniversite öğrencileri ayrıca artan gıda maliyeti karşısında da yalnız bırakıldı.

Günlük Harcama: 30 TL

Yalnızca 3 bin TL'lik KYK burs/kredisi ile geçinen bir öğrencinin barınma, gıda ve ulaşım masrafları çıkarılınca cebine aylık sadece 902 TL, günlük ise 30 TL kalıyor. Sadece KYK yurt ücreti, yemekhane masrafı ve ulaşım maliyetleri hesaba katılınca yalnızca KYK kredisi/bursu ile geçinmeye çalışan ortalama bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti minimum 2 bin 98 TL.Habere göre bu hesapla birlikte temel yaşamsal ihtiyaçların maliyeti 3 bin TL'lik KYK burs/kredisinden çıkarılınca öğrencinin cebine aylık 902 TL, günlük ise 30 TL kalıyor.

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