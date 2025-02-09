Fenerbahçe: Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz
Galatasaray ve Adana Demirspor arasındaki maç, 30. dakikada olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray'ı hedef alarak sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 20:36, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 20:38
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti.
Maçın 30. Dakikasında Olaylar
Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi üzerine karşılaşma yarıda kaldı.
Fenerbahçe'den Sert Tepki
Bu olayın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı. Belgü,
"Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirlettiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!"
ifadelerini kullandı.
Galatasaray Cephesinden Açıklama: "Tamamen Algı Yönetimi"
Maçın ardından Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan açıklama yaptı.Derkan,
"Bu akşam yorum yok. Tamamen algı yönetimi."
ifadelerini kullandı.