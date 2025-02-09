Fenerbahçe: Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz

Bu olayın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı. Belgü,

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