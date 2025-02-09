Okan Buruk: 'Bu karar Türk futboluna zarar veriyor'
Galatasaray ve Adana Demirspor arasındaki maçta beklenmedik bir olay yaşandı. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu kararın Türk futboluna zarar verdiğini ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 20:39, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 20:40
Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekildi.
Okan Buruk'un Maç Sonu Açıklamaları
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
"Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar. Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum.
Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia."