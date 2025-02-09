Okan Buruk: 'Bu karar Türk futboluna zarar veriyor'

Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor
Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Ordu'nun üç ilçesinde okullar tatil edildi
Ordu'nun üç ilçesinde okullar tatil edildi
Adana Demirspor, sahadan çekildi
Adana Demirspor, sahadan çekildi
KDK girişimiyle mahkumlara sürücü belgesi kolaylığı
KDK girişimiyle mahkumlara sürücü belgesi kolaylığı
Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
CHP'de üçlü zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
Gültekin Uysal Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Gültekin Uysal Cumhurbaşkanlığına aday oldu
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bayraktar'dan 'tavan fiyat' çağrısı: Vatandaş baklagil bile alamıyor
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
Bakan Tekin açıkladı: Mülakatta torpil ihtimaline kodlu önlem
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
YÖK, 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni açıkladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
Asgari ücrette dipte, milletvekili maaşında gökte!
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Site aidatlarına rekor zam! Bakanlık düzenlemeye gidiyor
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
Öcalan'dan örgüte mektup: Ben kurdum, ben dağıtıyorum
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
YÖK'ten 3 aşamalı plan: AÖF'lere sınır geliyor!
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş, fiyat düşüşü anlamına gelmiyor
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Ana sayfaHaberler Spor

Okan Buruk: 'Bu karar Türk futboluna zarar veriyor'

Galatasaray ve Adana Demirspor arasındaki maçta beklenmedik bir olay yaşandı. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu kararın Türk futboluna zarar verdiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 20:39, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 20:40
Yazdır
Okan Buruk: 'Bu karar Türk futboluna zarar veriyor'

Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekildi.

Okan Buruk'un Maç Sonu Açıklamaları

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar. Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum.


Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber