Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor
BOTAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 7 şubat 2025 tarihinde günlük doğalgaz tüketimi 300 milyon metreküpe ulaştı ve bu yeni bir rekor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 20:57, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 20:59
Türkiye'de, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırıldı.
BOTAŞ'tan Doğalgaz Tüketim Rekoru
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı" ifadelerine yer verildi.
Önceki Doğalgaz Tüketim Rekoru
- 19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.
BOTAŞ'tan bir rekor daha!BOTAŞ (@botastr) February 9, 2025
7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı.
Daha önceki rekor, günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırılmıştı.#Doğalgaz #Tüketim pic.twitter.com/m9Vv6T45M1