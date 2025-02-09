Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor

Türkiye'de, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırıldı.

BOTAŞ'tan Doğalgaz Tüketim Rekoru

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı" ifadelerine yer verildi.

Önceki Doğalgaz Tüketim Rekoru





19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.



