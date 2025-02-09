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Ankara ve İstanbul'da sahte içkiden 104 kişi öldü: 34 şüpheli tutuklandı

Ankara ve İstanbul'da yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklanırken, 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 21:23, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 22:03
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Ankara ve İstanbul'da sahte içkiden 104 kişi öldü: 34 şüpheli tutuklandı

Son dönemde Ankara'da 33, İstanbul'da ise 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Detayları


  • Ankara'da ve İstanbul'da toplam 34 şüpheli tutuklandı.
  • Ankara'da 34, İstanbul'da 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 85 soruşturma dosyası üzerinde şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

İçkiyi Evde Kendileri Üretmiş

Başkent'te zehirlenenlerin büyük bir kısmının sahte içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışarıdan satın aldığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda Ankara'da 40 ton sahte veya kaçak içki ele geçirildi. 13 zanlı tutuklanırken, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki Sahte İçki Operasyonları


  • Ocak ayından bu yana 190 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı.
  • 86 bin 274 litre sahte ya da kaçak içki ele geçirildi.


Kargo Kolisi ve Etil Alkol

Etil alkol satışı veya temini de mercek altında. Fiziki mekanlardan, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden etil alkol satanlar ve alanlar takip ediliyor. Bu kapsamda Muğla'nın Menteşe ilçesinde tespit edilen bir şüpheliye gelen kargo kolisinde, 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İstanbul'da Restorandan Aldığı İçki Öldürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, yemek yediği restorandan içki satın aldı. Satın aldığı içkiyi, tıraş olmak için gittiği arkadaşının berberinde tüketen Kazakistanlı Samat İmanbekov, bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyip yere uzandı. Berberde çalışanlar, İmanbekov'u uyandırmak istedi ancak nefes almadığını farkettiler. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi ve İmanbekov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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