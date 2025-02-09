Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı: Biz sahada kalmak istedik
Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a karşı penaltı kararı sonrası sahadan çekilerek dikkat çekti. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik." ifadelerini kullandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 22:31, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 22:33
Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.
- Lacivert mavililer, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle 1-0 geriye düştü.
- Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.
"Biz Sahada Kalmak İstedik"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu.
NTV'ye konuşan Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik." dedi.