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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de terör örgütlerine yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunda üç ülkeyi ziyaret edecek ve stratejik işbirliği toplantılarına katılacak. "Suriye'de terör örgütlerine yer yok" diyen Erdoğan, "İçeride terörü bitirdiğimiz gibi Suriye'de de bitirmeye hazırız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 22:41, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 22:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de terör örgütlerine yer yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'da resmi temaslarda bulunacak. Erdoğan, bu akşam İstanbul'dan Malezya'ya yola çıkacak. Atatürk havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Trump'ın Gazze planının konuşmaya değer olmadığını söyledi.

"Suriye'de terör örgütlerine yer yok"
diyen Erdoğan, "İçeride terörü bitirdiğimiz gibi Suriye'de de bitirmeye hazırız"

dedi.

Üç Ülkeyi Ziyaret Edecek


  • Erdoğan, sırasıyla Malezya ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek.
  • Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
  • Ayrıca ikili ilişkiler gözden geçirilecek, mevcut iş birliği projelerinin ileri taşınması için atılacak adımlar belirlenecek.


Asya Turu Öncesi Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ziyareti öncesinde Atatürk havalimanında açıklama yaptı.

Trump'ın Gazze Planı: Konuşmaya Değer Değildir

Erdoğan,

"Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından geçici teşkes sağlandı. Esir ve tutuklu takasları devam ediyor. 15 aydır ağrı abluka altında olan Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetimin kafasında daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu görüyoruz. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili dile getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiç bir yanı yoktur. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlilerindir. Gazze halkı Gazze'de kalmaya devam edecektir."

dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Barış umudumuzu kaybetmedik kaybetmek de istemiyoruz. Sayın Trump ve Putin'in verdiği mesajları da olumlu karşılıyoruz. Her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni biziz. Tek bir damla kan ve gözyaşı akmasın.

YPG'ye Ortak Operasyon Olacak mı?


"Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Sayın Şara'nın verdiğimücadele terör rögütlerine yönelik bir mücadeledir. Ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları açık net görüştük. Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Türkiye olarak gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığının bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. İçeride terörü bitirdiğimiz gibi Suriye'de de bitirmeye hazırız."


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