Öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda yapılan değişiklik ne anlama geliyor?

İşte yapılan o değişiklik;

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

Değişiklik öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders ve konferans ücretleri" başlıklı 176. maddesine atıfta bulunmaktadır.

PEKİ 176. MADDE KİMLERİ VE HANGİ GÖREVLERİ KAPSAMAKTADIR?

İşte 176. madde;

"Ders ve konferans ücretleri:

Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

"DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ" BAŞLIKLI 176. MADDESİNE GÖRE KİMLERE ARTIRIMLI EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEKTEDİR?

1- Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

2- Özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

3- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

PEKİ BU DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Yukarıda 4 maddede belirttiğimiz gruptaki öğretmen ve yöneticiler belirlenen oranlarda ek ders ücretlerini artırımlı alabilmek için yeni değişikliğe göre;

Haftalık aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödeme yapılacaktır.

Kısacası 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders ve konferans ücretleri" başlıklı 176. maddesine göre artırımlı ek ders ücreti alabilmek için haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartı getirilmiştir.

PEKİ DİĞER ARTIRIMLI ÜCRETLERLE İLGİLİ NE YAPILACAKTIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme hükümlerinin çeşitli maddelerinde "şu kadar yüzde ve/veya şu kadar saat artırımlı ödenir" hükümleri yukarıdaki değişiklik kapsamında değildir.

Örneğin Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8 .maddesindeki; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükümleri yukarıdaki değişiklik kapsamında değildir.

Yüksek lisans ve doktoraya bağlı artırımlı ödemeler eski gibi devam edecektir.

Şimdi bu değişikliği tüm artırımlı ek ders ücretlerine uygulamaya kalkacak yöneticileri uyarıyoruz; Bu değişiklik sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders ve konferans ücretleri" başlıklı 176. maddesine göre artırımlı ek ders ücreti alan ve yukarıda 4 madde halinde belirtiğimiz yönetici ve öğretmenlere, bu ücretlerin ödenmesi için haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartı getirilmiştir.

Ahmet KANDEMİR