Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! İzmir'de mobil siren sistemi kuruldu

Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), muhtemel tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak maksadıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" sonrasında gönderilen sistem, Seferihisar ilçesinde konuşlandırıldı.

UYARI SİSTEMİ FAALİYETE GEÇTİ

Sistem faaliyete geçti. İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

ŞİDDETLİ DEPREMLER OLDU

28 Ocak'tan bu yana devam eden depremler bölge halkında panik havası oluşturdu. Artçılar ise durmadan devam etti. Son şiddetli depremler ise dün akşam meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde depremlerin büyüklüğü 4,6 ve 5,1 olarak duyuruldu.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

AFAD gece boyu süren depremlere ilişkin verilerini paylaşmaya devam etti.

Saat 03:59 sularında 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Tüm depremler de olduğu gibi bu sarsıntının da derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Neredeyse 10 dakikada bir sallanan bölgede 3'ün altında deprem yok.

"İNANILMAZ BİR GÜRÜLTÜ VAR"

Santorini başta olmak üzere Yunan adaları "benzeri görülmemiş" bir sismik krizin ortasında. Olağanüstü hal ilan edilen adanın sakinleri, adada "dayanılmaz deprem gürültüsü" yaşandığını ifade ediyor. Margarita Karamolegkou isimli yerli "Gürültü evimde bile tahammül edilemez seviyede. Gün geçtikçe yorgun hissettim ama korku hissetmedim. Evim ve geride kalan insanları terk edemiyorum" diye konuştu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.