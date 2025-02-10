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İstanbul'da sıcak saatler! Tekstil atölyesinde yangın çıktı

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Dumandan etkilenenler olduğu öğrenilirken sağlıkçılar müdahale etti. İşte son durum...

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 07:30, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 07:32
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İstanbul'da sıcak saatler! Tekstil atölyesinde yangın çıktı

Yangın, saat 05.30 sıralarında Bağcılar Halkalı Caddesi 2610. Sokak'ta meydana geldi. Alevler tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler hızlı müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Alevlere teslim olan atölye kül oldu, binanın dış cephesinde de hasar oluştu.

İŞ YERİ SAHİBİ VE OĞLU DUMANDAN ETKİLENDİ

Yanan atölyenin sahibi baba-oğul yoğun dumandan etkilendi. İş yeri sahibi baba tedbiren hastaneye kaldırılırken oğluna olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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