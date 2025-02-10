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O belediyeden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL

Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek. Arnavutköy Belediyesi de bu kapsamda evlenecek her çifte 30 bin lira verileceğini açıkladı. İşte, başvuru süreci ve şartlar hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 07:36, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 07:38
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O belediyeden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL

2025 Aile Yılı ilan edildi. Bu kapsamda evlilik oranlarını artırmak ve doğurganlık hızını yükseltmek için bir dizi destek devreye alındı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Candaroğlu yaptığı açıklamada "Üniversite öğrencilerimize burs ve ulaşım desteği sağladıktan sonra, şimdi de 30.000 TL nakit Aile Desteği, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık desteği sunarak gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yeni yuvalar kuran gençlerimize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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