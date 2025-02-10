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Hurda teşviki yeniden gündemde: 3 milyon aracı etkiliyor

Hurda teşvikiyle eski araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımında ÖTV indirimi sağlanarak çevre dostu ulaşım teşvik ediliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 07:57, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 07:59
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Hurda teşviki yeniden gündemde: 3 milyon aracı etkiliyor

Eski araçların trafikten çekilerek çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımını teşvik eden hurda teşviki yeniden gündeme geldi.

Hurda Teşvikinin Özellikleri ve ÖTV İndirimi

Özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önü açılacak.

3 Milyon Vatandaşı Etkiliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz aylarda ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ile hurda teşvikine yönelik düzenlemeye dair teklifini Meclis'e sunmuştu. Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre, sunulan teklif eğer kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibini etkileyecek.Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak, ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabilecek. Düzenleme ile yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısı da artırılmış olacak.

Geçmişte Birçok Kez Uygulandı

Hurda teşviki düzenlemesi geçmiş yıllarda birkaç kez uygulanmıştı. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı.

7 Yılda 519 Bin 867 Araç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2012'de "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) verilerine göre 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle, 7 yılda toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.

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