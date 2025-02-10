Beşiktaş'tan resmi açıklama! Yıldız oyuncu imzayı attı
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig deviBeşiktaş, devre arasının ilk bombasını patlattı. Daha önce Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic'i geri çağıran siyah-beyazlılar, ilk dış transferini açıkladı. Kara Kartal, Keny Alexander Arroyo Alvarado'yu kadrosuna kattı.
İşte siyah-beyazlıların açıklaması;
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo Alvarado
Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.
Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo AlvaradoBeşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2025
Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.
Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya. pic.twitter.com/uNbpccihaM