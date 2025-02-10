Kıskaç-38 ile FETÖ'ye Darbe: 24 Tutuklu
FETÖ'ye karşı yürütülen Kıskaç-38 operasyonu kapsamında 24 kişi tutuklanırken, suçlamalar arasında örgüte finans sağlamak da yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik "Kıskaç-38" operasyonları düzenlendi.
Operasyon Sonuçları
- Gözaltına alınan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
- 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ Terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.
Yerlikaya'nın Açıklamaları
"Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."
22 ilde FETÖye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden "KISKAÇ-38" operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı.❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2025
Şüphelilerden;
24ü TUTUKLANDI.
8i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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Operasyonlarda yakalanan. pic.twitter.com/2RfSuAZg55